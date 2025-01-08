МИД Панамы опроверг заявление Трампа о переговорах по Панамскому каналу

Дональд Трамп критиковал высокие тарифы за использование Панамского канала и говорил, что передача управления каналом была «жестом сотрудничества», а не уступкой. New York Post писала, что Трамп полон решимости не только вернуть Панамский канал, но и приобрести принадлежащую Дании Гренландию. Датский премьер Метте Фредериксен заявила, что остров не продается, а его будущее определят сами жители.