США конфисковали квартиры российского бизнесмена в Майами стоимостью $1,8 млн

Решение об изъятии квартир стало итогом судебного разбирательства, инициированного ещё в феврале 2024 года. Суд постановил конфисковать два кондоминиума, которыми нанятый бизнесменом человек распоряжался с января 2018-го по март 2023 года. Их общая стоимость оценивается в 1,8 миллиона долларов.