На опубликованных ведомством кадрах запечатлён процесс наведения РСЗО на цель и залп 300-мм реактивных снарядов. Курсирующий над противником беспилотник зафиксировал прямое попадание.
Кадры боевой работы расчёта РСЗО «Торнадо-С» в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России.
Лишь за первую неделю 2025 года Вооружённые силы Украины потеряли в боях почти 13 тысяч человек. Также противник лишился 46 танков и двух самолётов. Эти цифры могли быть гораздо меньше, если бы Киев не бросил бойцов в очередную авантюру под Курском.