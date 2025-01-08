Зеленский внес в Раду проект закона о приостановке ряда договоров с Беларусью

Владимир Зеленский внес в Раду проект закона о приостановке ряда международных договоров с Беларусью, а также с Россией. Информация опубликована на сайте Рады, пишет ТАСС.
В сообщении говорится, что предлагается остановить действие ряда международных договоров Гаагской конференции по международному частному праву, Совета Европы, Организации Объединенных Наций в отношениях с Беларусью и Россией.
Кроме того, сказано о том, что также предлагается остановить двусторонний Договор между Украиной и Беларусью «О передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания». Поясняется, что проект закона вносится на рассмотрение Рады по причине того, что почтовая связь прекращена. Это значит, что практическое выполнение подобных международных договоров Украины с Беларусью и Россией невозможно.
Сообщается, что к законопроекту было приложено 26 международных договоров о сотрудничестве в правоохранительной сфере. Вместе с тем были приложены приложения к ним, один двусторонний договор с Беларусью.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о Зеленском: «Чего он вякает, чего ему не хватает?».
Тем временем, глава государства высказался о белорусской диктатуре и украинской демократии.
Кроме того, пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт опровергла слова Владимира Зеленского: «Никаких извинений Лукашенко не приносил, не за что».