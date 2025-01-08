Зеленский внес в Раду проект закона о приостановке ряда договоров с Беларусью

Кроме того, сказано о том, что также предлагается остановить двусторонний Договор между Украиной и Беларусью «О передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания». Поясняется, что проект закона вносится на рассмотрение Рады по причине того, что почтовая связь прекращена. Это значит, что практическое выполнение подобных международных договоров Украины с Беларусью и Россией невозможно.