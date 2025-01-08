Американский дрон Global Hawk замечен у границ России на фоне массированной атаки украинских БПЛА

Реактивная «птичка» совершила взлёт с авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии ещё 7 января. Затем Global Hawk пролетел над Грецией, Болгарией, Венгрией, Румынией, Словакией, Польшей, Литвой и Латвией, после чего задержался в воздушном пространстве Эстонии.
Полёт RQ-4 проходит на фоне массированной атаки беспилотников ВСУ на Россию. Дроны противника в ночь на 8 января уничтожили в Брянской, Ростовской, Саратовской и Белгородской областях.
В прошлый раз незваный гость приближался к российским границам 23 декабря. Тогда Global Hawk вёл разведку вблизи Калининградской области.