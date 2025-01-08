Американский дрон Global Hawk замечен у границ России на фоне массированной атаки украинских БПЛА

Стратегический разведывательный беспилотник США RQ-4 Global Hawk курсирует над Эстонией в непосредственной близости от российской границы. По данным SHOT, дрон с позывным FORTE12 наворачивает круги от посёлка Канепи до города Кивиыли, находясь на расстоянии около 50 километров от Псковской и Ленинградской областей на разных участках траектории.