Трамп опубликовал в своей социальной сети карту с присоединенной к США Канадой

На изображении территория Канады закрашена тем же цветом, что и США. На карту нанесена надпись черного цвета «Соединенные Штаты».
При этом Мексика на изображении Трампа отмечена другим цветом.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в этот же день отверг предложение Трампа о становлении Канады 51-м штатом США. Трюдо подчеркнул, что Канада и США — важнейшие партнеры в области торговли и безопасности, и народам обеих стран приносит пользу такое сотрудничество.
Трамп озвучил предположение, что Канада может стать новым американским штатом, в ходе встречи с Трюдо 3 декабря. Тогда он добавил, что присоединение может осуществиться, если Оттаве не удастся решить проблему нелегальной миграции и контрабанды наркотиков.
Позже, 10 декабря, избранный президент Соединенных Штатов заявил, что Канада и Мексика могут стать штатами США. Телеканал CBC 17 декабря сообщил, что Канада потратит $900 млн на охрану границы с США.
Кроме того, во время рождественского обращения 25 декабря Трамп пообещал вдвое снизить налоги гражданам Канады, если та станет 51-м штатом США. Кроме того, в этом выступлении избранный президент поздравил Трюдо с Рождеством, назвав его не премьер-министром, а губернатором Канады.
Премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд 7 января предложил приобрести Аляску на фоне заявления Трампа. Форд добавил, что под его присмотром присоединения Канады к США не произойдет.