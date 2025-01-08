Трамп опубликовал в своей социальной сети карту с присоединенной к США Канадой

Кроме того, во время рождественского обращения 25 декабря Трамп пообещал вдвое снизить налоги гражданам Канады, если та станет 51-м штатом США. Кроме того, в этом выступлении избранный президент поздравил Трюдо с Рождеством, назвав его не премьер-министром, а губернатором Канады.