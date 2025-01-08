Пушков заявил о нежелании Трампа работать с Киром Стармером

«Эту историю уже не скрыть. И ведь Трамп Маска не останавливает, что означает — поддерживает. Так что “хоррор” в Лондоне двойной: не только Маск наносит удары по Стармеру, но и уже ясно, что Трамп со Стармером работать не хочет», — написал Пушков.