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Пушков заявил о нежелании Трампа работать с Киром Стармером

Избранный президент США Дональд Трамп поддерживает высказывания американского предпринимателя Илона Маска против премьер-министра Великобритании Кира Стармера по поводу его якобы причастности к делу о массовых изнасилованиях в английском городе Телфорд, чтобы избавиться от премьера. Об этом 7 января сообщил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Источник: AP 2024

«Эту историю уже не скрыть. И ведь Трамп Маска не останавливает, что означает — поддерживает. Так что “хоррор” в Лондоне двойной: не только Маск наносит удары по Стармеру, но и уже ясно, что Трамп со Стармером работать не хочет», — написал Пушков.

По его словам, избранный президент США хочет, чтобы на должность премьер-министра Великобритании пришел другой человек, с которым можно будет формировать партнерство.

Ранее, 6 января, акмериканский миллиардер Илон Маск назвал злом главу британского правительства Кира Стармера. Такое заявление Маск сделал на фоне обвинений в адрес властей Великобритании в сокрытии преступлений банд, которые были замешаны в массовых изнасилованиях несовершеннолетних девочек.

В тот же день Илон Маск заявил, что США должны освободить граждан Великобритании от тирании в правлении премьер-министра Кира Стармера. К публикации предприниматель прикрепил опрос, требующий согласия или отрицания данной позиции.

Совет Федерации
Трамп Дональд