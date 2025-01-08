Пушков заявил о нежелании Трампа работать с Киром Стармером

«Эту историю уже не скрыть. И ведь Трамп Маска не останавливает, что означает — поддерживает. Так что “хоррор” в Лондоне двойной: не только Маск наносит удары по Стармеру, но и уже ясно, что Трамп со Стармером работать не хочет», — написал Пушков.
По его словам, избранный президент США хочет, чтобы на должность премьер-министра Великобритании пришел другой человек, с которым можно будет формировать партнерство.
Ранее, 6 января, акмериканский миллиардер Илон Маск назвал злом главу британского правительства Кира Стармера. Такое заявление Маск сделал на фоне обвинений в адрес властей Великобритании в сокрытии преступлений банд, которые были замешаны в массовых изнасилованиях несовершеннолетних девочек.
В тот же день Илон Маск заявил, что США должны освободить граждан Великобритании от тирании в правлении премьер-министра Кира Стармера. К публикации предприниматель прикрепил опрос, требующий согласия или отрицания данной позиции.