Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РАН спрогнозировали, установит ли Грузия дипломатический диалог с Москвой

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Грузия не станет в 2025 году устанавливать дипломатический диалог с Москвой и не пойдет на восстановление дипотношений, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

«Позиция Грузии в отношении России по-прежнему будет определяться нерешенностью, с точки зрения официального Тбилиси, абхазской и югоосетинской проблем. А потому вне зависимости от того, какой политической ориентации будет придерживаться правящая элита, Грузия не станет устанавливать дипломатический диалог с Москвой и не пойдет на восстановление дипломатических отношений. Маловероятным представляется и участие Грузии в обсуждении проблем ЮК на платформе “3 + 3”, — говорится в докладе», — говорится в докладе.

Там отмечается также, что хотя Грузия и получила в 2023 году статус страны — кандидата на вступление в ЕС, переговоры о ее членстве в ближайшее время вестись не будут из-за недовольства руководства ЕС политикой грузинских властей, не присоединившихся к санкциям против России и принявших в 2024 году «закон об иноагентах», и заморозки на этом фоне процесса переговоров с Брюсселем руководством Грузии.

Запад за отход, как они считают, Грузии от демократических принципов, ввел в 2024 году против страны ряд санкций — США ввели визовые ограничения в отношении десятков человек, которые «несут ответственность за подрыв демократии в Грузии», Британия ограничила любые программы поддержки Грузии и оборонное сотрудничество с правительством страны. В начале декабря Литва и Эстония запретили въезд представителям руководства Грузии, включая министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури и основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили. Под санкции Украины вместе с Иванишвили попал и премьер Кобахидзе.