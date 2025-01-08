В РАН спрогнозировали, установит ли Грузия дипломатический диалог с Москвой

Там отмечается также, что хотя Грузия и получила в 2023 году статус страны — кандидата на вступление в ЕС, переговоры о ее членстве в ближайшее время вестись не будут из-за недовольства руководства ЕС политикой грузинских властей, не присоединившихся к санкциям против России и принявших в 2024 году «закон об иноагентах», и заморозки на этом фоне процесса переговоров с Брюсселем руководством Грузии.