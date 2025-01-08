Первые лица США простились с Джимми Картером в Вашингтоне

Гроб с телом Картера будет выставлен для прощания в Ротонде Капитолия в течение следующих трех дней, чтобы члены конгресса, бывшие и нынешние главы иностранных государств, политики и американские граждане смогли отдать дань уважения. Затем гроб отправят кортежем 9 января на похороны в Вашингтонский кафедральный собор, где состоится мемориальная служба. После его спецбортом отправят в Плейнс для похорон.