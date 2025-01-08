Первые лица США простились с Джимми Картером в Вашингтоне

«Джимми Картер был редким примером одаренного человека, который к тому же отличался смирением, скромностью и изяществом», — сказала вице-президент Камала Харрис.
Республиканцы Джон Тьюн, лидер сената, и Майк Джонсон, спикер палаты представителей, также выступили с речью.
Гроб с телом Картера будет выставлен для прощания в Ротонде Капитолия в течение следующих трех дней, чтобы члены конгресса, бывшие и нынешние главы иностранных государств, политики и американские граждане смогли отдать дань уважения. Затем гроб отправят кортежем 9 января на похороны в Вашингтонский кафедральный собор, где состоится мемориальная служба. После его спецбортом отправят в Плейнс для похорон.
Картер пребывал в Белом доме один срок с 1977 по 1981 год.
30 декабря 2024 года стало известно, что бывший президент США Джимми Картер умер в возрасте 100 лет. Картер в феврале 2023 года поступил в хоспис на дому в Плейнсе, штат Джорджия, после серии коротких госпитализаций.