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Первые лица США простились с Джимми Картером в Вашингтоне

Высокопоставленные лица США почтили память 39-го президента Джимми Картера в центральном зале Капитолия в Вашингтоне, где с ним также простились члены конгресса. Об этом 7 января сообщает агентство Reuters.

Источник: AP 2024

«Джимми Картер был редким примером одаренного человека, который к тому же отличался смирением, скромностью и изяществом», — сказала вице-президент Камала Харрис.

Республиканцы Джон Тьюн, лидер сената, и Майк Джонсон, спикер палаты представителей, также выступили с речью.

Гроб с телом Картера будет выставлен для прощания в Ротонде Капитолия в течение следующих трех дней, чтобы члены конгресса, бывшие и нынешние главы иностранных государств, политики и американские граждане смогли отдать дань уважения. Затем гроб отправят кортежем 9 января на похороны в Вашингтонский кафедральный собор, где состоится мемориальная служба. После его спецбортом отправят в Плейнс для похорон.

Картер пребывал в Белом доме один срок с 1977 по 1981 год.

30 декабря 2024 года стало известно, что бывший президент США Джимми Картер умер в возрасте 100 лет. Картер в феврале 2023 года поступил в хоспис на дому в Плейнсе, штат Джорджия, после серии коротких госпитализаций.