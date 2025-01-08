Землетрясение в Китае: Мирзиёев направил соболезнования Си Цзиньпину

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло 7 января в 9.05 по местному времени (4.05 мск) на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района. Очаг залегал на глубине десяти километров. После землетрясения сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков. В радиусе 20 километров от эпицентра находятся три поселка и 27 деревень, где проживают около 6,9 тыс. человек. Число погибших в результате землетрясения достигло 126 человек, 188 получили ранения.