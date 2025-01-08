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Землетрясение в Китае: Мирзиёев направил соболезнования Си Цзиньпину

Президент Узбекистана передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана в своем Telegram-канале.

«Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате сильного землетрясения в уезде Динжи города Шигацзе на юго-западе Китая», — говорится в сообщении.

Глава республики передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло 7 января в 9.05 по местному времени (4.05 мск) на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района. Очаг залегал на глубине десяти километров. После землетрясения сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков. В радиусе 20 километров от эпицентра находятся три поселка и 27 деревень, где проживают около 6,9 тыс. человек. Число погибших в результате землетрясения достигло 126 человек, 188 получили ранения.

Шавкат Мирзиеев