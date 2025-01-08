«Проложил себе путь»: В США признали эффективность стратегии Путина на международной арене

В издании подчеркнули, что Путин в течение многих месяцев в одиночку боролся с Западом без какой-либо сторонней помощи. По состоянию на начало 2025 года сложившаяся обстановка удобна для России: как в контексте ситуации на Украине, так и в плане международных отношений. Вооружённые силы РФ продолжают наступление в зоне СВО, а глава Кремля уверенно управляет страной, опираясь на поддержку народа, считают в журнале.