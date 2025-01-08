ЦИК: предвыборные выступления кандидатов в президенты по ТВ и радио начинаются в Беларуси 8 января

Предвыборные выступления кандидатов в президенты по ТВ и радио начнутся 8 января 2025 года в Беларуси. Об этом проинформировала пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
«Сегодня начинаются предвыборные выступления кандидатов в Президенты Беларуси по ТВ и радио», — сказано в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что 8 января, в среду, в эфире Первого национального канала Белорусского радио можно будет услышать предвыборные выступления двух кандидатов в президенты — Олега Гайдукевича и Александра Хижняка. Кроме того, 10 января с предвыборными выступлениями выступят Анна Канопацкая и Сергей Сыранков.
Говорится, что 15 января будет возможность услышать выступления Сергея Сыранкова и Анны Канопацкой. А в пятницу, 17 января — Олега Гайдукевича и Александра Хижняка. Время выхода в эфир предвыборных выступлений кандидатов в президенты указано с 08.00 до 09.00.
В пресс-службе обратили внимание на то, что 9 и 16 января 2025 года в эфире телеканала «Беларусь 1» предвыборные выступления кандидатов в президенты можно будет увидеться с 18.00 до 20.00. В ЦИК напомнили, что агитационный этап избирательной кампании продлится в Беларуси по 25 января включительно.
Напомним, что президентские выборы в Беларуси состоятся 26 января 2025 года.
Ранее ЦИК опубликовала сведения о доходах и имуществе всех пяти кандидатов в президенты Беларуси.
Также мы писали, что Мингорисполком определил места для проведения предвыборной агитации в Минске.