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ЦИК: предвыборные выступления кандидатов в президенты по ТВ и радио начинаются в Беларуси 8 января

Предвыборные выступления кандидатов в президенты по ТВ и радио начнутся 8 января.

Источник: Комсомольская правда

Предвыборные выступления кандидатов в президенты по ТВ и радио начнутся 8 января 2025 года в Беларуси. Об этом проинформировала пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

«Сегодня начинаются предвыборные выступления кандидатов в Президенты Беларуси по ТВ и радио», — сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что 8 января, в среду, в эфире Первого национального канала Белорусского радио можно будет услышать предвыборные выступления двух кандидатов в президенты — Олега Гайдукевича и Александра Хижняка. Кроме того, 10 января с предвыборными выступлениями выступят Анна Канопацкая и Сергей Сыранков.

Говорится, что 15 января будет возможность услышать выступления Сергея Сыранкова и Анны Канопацкой. А в пятницу, 17 января — Олега Гайдукевича и Александра Хижняка. Время выхода в эфир предвыборных выступлений кандидатов в президенты указано с 08.00 до 09.00.

В пресс-службе обратили внимание на то, что 9 и 16 января 2025 года в эфире телеканала «Беларусь 1» предвыборные выступления кандидатов в президенты можно будет увидеться с 18.00 до 20.00. В ЦИК напомнили, что агитационный этап избирательной кампании продлится в Беларуси по 25 января включительно.

Напомним, что президентские выборы в Беларуси состоятся 26 января 2025 года.

Ранее ЦИК опубликовала сведения о доходах и имуществе всех пяти кандидатов в президенты Беларуси.

Также мы писали, что Мингорисполком определил места для проведения предвыборной агитации в Минске.