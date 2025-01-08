ЦИК: предвыборные выступления кандидатов в президенты по ТВ и радио начинаются в Беларуси 8 января

В пресс-службе обратили внимание на то, что 9 и 16 января 2025 года в эфире телеканала «Беларусь 1» предвыборные выступления кандидатов в президенты можно будет увидеться с 18.00 до 20.00. В ЦИК напомнили, что агитационный этап избирательной кампании продлится в Беларуси по 25 января включительно.