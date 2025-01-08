В Беларуси начались предвыборные выступления кандидатов в президенты

«8 января в эфире Первого национального канала Белорусского радио можно будет услышать предвыборные выступления Олега Гайдукевича и Александра Хижняка. 10 января — Анны Канопацкой и Сергея Сыранкова. 15 января — Сергея Сыранкова и Анны Канопацкой. 17 января — Олега Гайдукевича и Александра Хижняка. Время выхода в эфир — с 8:00 до 9:00. 9 и 16 января в эфире телеканала “Беларусь 1” предвыборные выступления кандидатов в Президенты можно будет увидеть с 18:00 до 20:00», — отметили в Центризбиркоме.