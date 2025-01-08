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В Беларуси начались предвыборные выступления кандидатов в президенты

8 января 2025 года в Республике Беларусь стартуют предвыборные выступления кандидатов на пост президента нашей страны. Об этом проинформировали в ЦИК.

Источник: ЦИК Беларуси

«8 января в эфире Первого национального канала Белорусского радио можно будет услышать предвыборные выступления Олега Гайдукевича и Александра Хижняка. 10 января — Анны Канопацкой и Сергея Сыранкова. 15 января — Сергея Сыранкова и Анны Канопацкой. 17 января — Олега Гайдукевича и Александра Хижняка. Время выхода в эфир — с 8:00 до 9:00. 9 и 16 января в эфире телеканала “Беларусь 1” предвыборные выступления кандидатов в Президенты можно будет увидеть с 18:00 до 20:00», — отметили в Центризбиркоме.

Агитационный этап кампании по выборам Главы государства продлится в стране по 25 января 2025 года включительно.