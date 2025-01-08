«Ни одного не потерял»: Российский штурмовик спас раненых сослуживцев благодаря навыку из детства

По словам Катранга, он получил разрешение на использование двухколёсного транспортного средства для эвакуации после того, как доложил командирам о своих навыках. Затем боец стал быстро добираться до раненых по выданным координатам, оказывать им медицинскую помощь и вывозить в тыловые районы.