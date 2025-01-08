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«Ни одного не потерял»: Российский штурмовик спас раненых сослуживцев благодаря навыку из детства

Военнослужащий штурмового отряда «Борз» 110-й мотострелковой бригады с позывным Катранг спас от гибели 12 раненых сослуживцев за время кураховской операции. В этом отважному герою помог мотоцикл, водить который военнослужащий научился ещё в детстве.

Источник: Life.ru

По словам Катранга, он получил разрешение на использование двухколёсного транспортного средства для эвакуации после того, как доложил командирам о своих навыках. Затем боец стал быстро добираться до раненых по выданным координатам, оказывать им медицинскую помощь и вывозить в тыловые районы.

«Да, были минометы, летели — от “птиц” то же самое. Приходилось вдвоём прямо вместе с больным убегать и уезжать по полям по огородам», — цитирует его РИА «Новости».

Ранее другой российский военнослужащий поделился историей поистине чудесного спасения. В одном из боёв он получил тяжёлое ранение и уже был готов отправиться на тот свет. Однако молитва помогла бойцу набраться сил, остановить кровотечение и самостоятельно вернуться к своим.