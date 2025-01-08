«Ни одного не потерял»: Российский штурмовик спас раненых сослуживцев благодаря навыку из детства

По словам Катранга, он получил разрешение на использование двухколёсного транспортного средства для эвакуации после того, как доложил командирам о своих навыках. Затем боец стал быстро добираться до раненых по выданным координатам, оказывать им медицинскую помощь и вывозить в тыловые районы.
«Да, были минометы, летели — от “птиц” то же самое. Приходилось вдвоём прямо вместе с больным убегать и уезжать по полям по огородам», — цитирует его РИА «Новости».
Ранее другой российский военнослужащий поделился историей поистине чудесного спасения. В одном из боёв он получил тяжёлое ранение и уже был готов отправиться на тот свет. Однако молитва помогла бойцу набраться сил, остановить кровотечение и самостоятельно вернуться к своим.