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Украинские дроны атаковали Саратов и Энгельс. Военная операция, день 1050-й

Взрывы произошли в Киеве. Саратов и Энгельс ночью подверглись массированной атаке БПЛА, обломки одного из дронов упали на промышленное предприятие, начался пожар. Пентагон сообщил о намерении утвердить план помощи ВСУ до 2027 года. Новый президент Швейцарии Карин Келлер-Саттер заявила Владимиру Зеленскому, что Берн готов выступить посредником в урегулировании украинского конфликта. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

9:00 Дональд Трамп дал вторую с момента избрания президентом США пресс-конференцию. Он назвал ситуацию на Украине «фиаско» Джо Байдена, признался, что «понимает чувства России», и выразил надежду на завершение конфликта за полгода.

8:52 Западные страны разделят военные потребности Украины на несколько видов и назначат из числа государств НАТО ответственных за поставки по каждому из этих направлений, заявил представитель Пентагона.

8:35.

8:26 На предстоящей встрече 9 января контактная группа по поддержке Украины утвердит план помощи ВСУ до 2027 года, сообщается на сайте Пентагона.

8:20 Немецкий промышленный концерн Rheinmetall в конце декабря 2024 года передал ВСУ первую бронемашину пехоты Lynx, которая проходит испытания на Украине, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

8:17 Взрывы произошли в Киеве, сообщает украинский телеканал «Общественное».

8:14 Новый президент Швейцарии Карин Келлер-Саттер заявила Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре, что Берн готов выступить посредником в урегулировании украинского конфликта.

8:08 ? Саратов и Энгельс ночью подверглись массированной атаке БПЛА, повреждено одно из промышленных предприятий, там начался пожар, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

8:03 ? Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны.

Одиннадцать БПЛА уничтожены над Саратовской областью, по четыре — над Курской и Ростовской, по три — над Белгородской и Брянской, два — над Краснодарским краем, один — над Волгоградской областью и еще четыре — над акваторией Азовского моря.

8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1050-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.