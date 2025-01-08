Украинские дроны атаковали Саратов и Энгельс. Военная операция, день 1050-й

9:00 Дональд Трамп дал вторую с момента избрания президентом США пресс-конференцию. Он назвал ситуацию на Украине «фиаско» Джо Байдена, признался, что «понимает чувства России», и выразил надежду на завершение конфликта за полгода.

8:52 Западные страны разделят военные потребности Украины на несколько видов и назначат из числа государств НАТО ответственных за поставки по каждому из этих направлений, заявил представитель Пентагона .

Одиннадцать БПЛА уничтожены над Саратовской областью, по четыре — над Курской и Ростовской, по три — над Белгородской и Брянской, два — над Краснодарским краем, один — над Волгоградской областью и еще четыре — над акваторией Азовского моря.