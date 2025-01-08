Украинские дроны атаковали Саратов и Энгельс. Военная операция, день 1050-й

9:00 Дональд Трамп дал вторую с момента избрания президентом США пресс-конференцию. Он назвал ситуацию на Украине «фиаско» Джо Байдена, признался, что «понимает чувства России», и выразил надежду на завершение конфликта за полгода.
8:35.
8:26 На предстоящей встрече 9 января контактная группа по поддержке Украины утвердит план помощи ВСУ до 2027 года, сообщается на сайте Пентагона.
8:20 Немецкий промышленный концерн Rheinmetall в конце декабря 2024 года передал ВСУ первую бронемашину пехоты Lynx, которая проходит испытания на Украине, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
8:17 Взрывы произошли в Киеве, сообщает украинский телеканал «Общественное».
8:14 Новый президент Швейцарии Карин Келлер-Саттер заявила Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре, что Берн готов выступить посредником в урегулировании украинского конфликта.
8:08 ? Саратов и Энгельс ночью подверглись массированной атаке БПЛА, повреждено одно из промышленных предприятий, там начался пожар, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
8:03 ? Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны.
8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1050-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.