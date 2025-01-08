Гайдукевич: союз с Россией укрепляет суверенитет Беларуси

МИНСК, 8 янв — Sputnik. Союз с Россией укрепляет государственность и суверенитет Беларуси, сказал в своем предвыборном выступлении кандидат в президенты республики, депутат и лидер ЛДПБ Олег Гайдукевич.
По его словам, члены Либерально-демократической партии Беларуси с момента своего основания всегда поддерживали интеграционные процессы на постсоветском пространстве.
«Поддерживали союз с Россией, сейчас поддерживаем ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, БРИКС. Союз Беларуси и России укрепляет наши государственность и суверенитет».
В среду, 8 января, в Беларуси стартовали предвыборные выступления кандидатов в президенты по ТВ и радио.
Первыми на радио выступают лидер ЛДПБ Олег Гайдукевич и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.
Выступления самовыдвиженца Анны Канопацкой и лидера Коммунистической партии Серегя Сыранкова можно будет услышать 10 января и 15 января.
Повторные выступления Гайдукевича и Хижняка запланирована на радио 17 января. Время выхода в эфир — с 8 до 9 утра.
Предвыборные выступления кандидатов можно будет также увидеть в эфире телеканала «Беларусь 1» 9 и 16 января с 18:00 до 20:00.
Агитационный этап избирательной кампании продлится по 25 января включительно. Выборы президента страны назначены на 26 января.
Агитационный этап избирательной кампании продлится по 25 января. Выборы президента Беларуси назначены на 26 января.