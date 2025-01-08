Захарова назвала издевательством блокировку поставок энергии в Приднестровье

«Происходит со всем неонацистским инструментарием, когда по национальному признаку, социокультурному начинается третирование, травля. Задействуется весь арсенал, весь инструментарий, потому что речь идет об абсолютно безграничном, основанном на вседозволенности применении всей линейки того, что должно было кануть в Лету. От травли по языковому признаку до теперь уже отключения жизненно важных источников. Это издевательство в прямом смысле этого слова. Это выживание, причем в двух смыслах. Для одних это выживание других из их пространства, а для других — выживание как возможность просто выжить», — обратила внимание официальный представитель дипведомства.