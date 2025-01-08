Захарова назвала издевательством блокировку поставок энергии в Приднестровье

Как отметила дипломат, происходит «то, что Запад стимулирует во всех точках мира — под лжелозунгами о свободе демократии решение политических, геополитических вопросов с использованием всего инструментария, буквально неонацизма».
«Происходит со всем неонацистским инструментарием, когда по национальному признаку, социокультурному начинается третирование, травля. Задействуется весь арсенал, весь инструментарий, потому что речь идет об абсолютно безграничном, основанном на вседозволенности применении всей линейки того, что должно было кануть в Лету. От травли по языковому признаку до теперь уже отключения жизненно важных источников. Это издевательство в прямом смысле этого слова. Это выживание, причем в двух смыслах. Для одних это выживание других из их пространства, а для других — выживание как возможность просто выжить», — обратила внимание официальный представитель дипведомства.
Поставки газа в Молдавию были прекращены с начала января после запрета на транзит российского газа по территории Украины и отказа Кишинева урегулировать проблему задолженности за потребленное топливо, которую российская сторона оценивает на уровне $709 млн.
Приднестровье, в отличие от Молдавии, не располагает альтернативными источниками газа. В целях экономии там было отключено центральное отопление, прекращено снабжение горячей водой жилых домов, остановлены промышленные предприятия, начались веерные отключения электроэнергии. Расположенная на левом берегу Днестра Молдавская ГРЭС была переведена на уголь, запасов которого хватит до конца января или середины февраля.