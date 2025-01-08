«Хоррор в Лондоне»: Пушков раскрыл хитрый план Трампа по Британии

Сенатор также отметил, что в истории с массовыми изнасилованиями юных британок, совершённых мигрантами, на которую не отреагировали власти и прежде всего сам Стармер как главы Королевской прокуратуры, британский премьер выглядит очень уязвимым. А из-за критики Маска рушатся остатки репутации политика. В то же время Трампу в Британии нужен новый партнёр.