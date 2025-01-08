«Хоррор в Лондоне»: Пушков раскрыл хитрый план Трампа по Британии

«И ведь Трамп Маска не останавливает, что означает — поддерживает. Так что “хоррор” в Лондоне двойной: не только Маск наносит удары по Стармеру, но и уже ясно, что Трамп со Стармером работать не хочет», — подчеркнул Пушков в своём телеграм-канале.
Сенатор также отметил, что в истории с массовыми изнасилованиями юных британок, совершённых мигрантами, на которую не отреагировали власти и прежде всего сам Стармер как главы Королевской прокуратуры, британский премьер выглядит очень уязвимым. А из-за критики Маска рушатся остатки репутации политика. В то же время Трампу в Британии нужен новый партнёр.
Напомним, ранее Маск обвинил премьера Британии в соучастии в массовых изнасилованиях девочек. В ответ Стармер обвинил Маска во лжи. Предприниматель за словом в карман не полез и назвал злом премьера Великобритании.