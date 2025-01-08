Лукашенко отказался от предвыборных выступлений по ТВ и радио

В среду, 15 января, в эфире Первого национального канала Белорусского радио предвыборные выступления проведут Сергей Сыранков и Анна Канопацкая. Что касается предвыборных выступлений Олега Гайдукевича и Александра Хижняка, то их можно будет услышать также 17 января. Время указано с 08.00 до 09.00.