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Лукашенко отказался от предвыборных выступлений по ТВ и радио

Александр Лукашенко отказался от предвыборных выступлений по радио и ТВ, которые начались 8 января.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко отказался от предвыборных выступлений кандидатов в президенты по телевидению и радио, которые начались в Беларуси 8 января 2025 года.

«Александр Лукашенко отказался от предвыборных выступлений по телевидению и радио», — сообщили в официальном телеграм-канале Центральной избирательной комиссии Беларуси.

Говорится, что 8 января предвыборные выступления Олега Гайдукевича и Александра Хижняка можно будет услышать в эфире Первого национального канала Белорусского радио. В пятницу, 10 января, в эфире указанного радио будет возможность услышать еще двоих кандидатов. Речь идет про Анну Канопацкую и Сергея Сыранкова.

В среду, 15 января, в эфире Первого национального канала Белорусского радио предвыборные выступления проведут Сергей Сыранков и Анна Канопацкая. Что касается предвыборных выступлений Олега Гайдукевича и Александра Хижняка, то их можно будет услышать также 17 января. Время указано с 08.00 до 09.00.

Кроме того, в эфире телеканала «Беларусь 1» 9, а также 16 января предвыборные выступления кандидатов в президенты можно будет увидеть 18.00 до 20.00.

Напомним, что президентские выборы в Беларуси состоятся 26 января 2025 года.

Тем временем ЦИК опубликовала сведения о доходах и имуществе всех пяти кандидатов в президенты Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал 2025 год непростым для Беларуси: «Не только потому, что вместе с Россией нас начали давить и душить со всех сторон».

Кстати, следующие большие выходные ждут белорусов в апреле 2025 года: «Понедельник белорусы будут отрабатывать заранее».