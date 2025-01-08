Лукашенко отказался от предвыборных выступлений по ТВ и радио

Президент Беларуси Александр Лукашенко отказался от предвыборных выступлений кандидатов в президенты по телевидению и радио, которые начались в Беларуси 8 января 2025 года.
«Александр Лукашенко отказался от предвыборных выступлений по телевидению и радио», — сообщили в официальном телеграм-канале Центральной избирательной комиссии Беларуси.
Говорится, что 8 января предвыборные выступления Олега Гайдукевича и Александра Хижняка можно будет услышать в эфире Первого национального канала Белорусского радио. В пятницу, 10 января, в эфире указанного радио будет возможность услышать еще двоих кандидатов. Речь идет про Анну Канопацкую и Сергея Сыранкова.
В среду, 15 января, в эфире Первого национального канала Белорусского радио предвыборные выступления проведут Сергей Сыранков и Анна Канопацкая. Что касается предвыборных выступлений Олега Гайдукевича и Александра Хижняка, то их можно будет услышать также 17 января. Время указано с 08.00 до 09.00.
Кроме того, в эфире телеканала «Беларусь 1» 9, а также 16 января предвыборные выступления кандидатов в президенты можно будет увидеть 18.00 до 20.00.
Напомним, что президентские выборы в Беларуси состоятся 26 января 2025 года.
Тем временем ЦИК опубликовала сведения о доходах и имуществе всех пяти кандидатов в президенты Беларуси.
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