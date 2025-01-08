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«Суровая реальность»: В США назвали сроки поражения Украины без американской помощи

Украина потерпит поражение за 12−18 месяцев, если США перестанут оказывать ей помощь. Об этом заявил американский политолог Роберт Каган, супруг экс-заместителя госсекретаря Виктории Нуланд. Обозреватель The Atlantic обратил внимание, что избранный вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс не скрывает своего безразличия к судьбе Незалежной.

Источник: Life.ru

«Скоро мы узнаем, разделяет ли американский народ его безразличие, так как в том случае, если в ближайшее время не будет новых больших вливаний помощи со стороны Соединённых Штатов, Украина, скорее всего, проиграет войну в течение следующих 12−18 месяцев», — отметил эксперт.

По его мнению, за поражением Украины последует полная потеря суверенитета. Однако «суровая реальность» станет проблей для избранного президента США Дональда Трампа, который обещал завершить конфликт после вступления в должность, полагает политолог.

Ранее учёный выразил уверенность, что Трамп оставит Украину без денег, уверен учёный. А в Совфеде назвали Украину нежизнеспособной без помощи Запада. Тем не менее, Пентагон утверждает, что приход к власти Трампа не скажется на международной поддержке Украины.