«Суровая реальность»: В США назвали сроки поражения Украины без американской помощи

«Скоро мы узнаем, разделяет ли американский народ его безразличие, так как в том случае, если в ближайшее время не будет новых больших вливаний помощи со стороны Соединённых Штатов, Украина, скорее всего, проиграет войну в течение следующих 12−18 месяцев», — отметил эксперт.
По его мнению, за поражением Украины последует полная потеря суверенитета. Однако «суровая реальность» станет проблей для избранного президента США Дональда Трампа, который обещал завершить конфликт после вступления в должность, полагает политолог.
Ранее учёный выразил уверенность, что Трамп оставит Украину без денег, уверен учёный. А в Совфеде назвали Украину нежизнеспособной без помощи Запада. Тем не менее, Пентагон утверждает, что приход к власти Трампа не скажется на международной поддержке Украины.