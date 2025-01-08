«Суровая реальность»: В США назвали сроки поражения Украины без американской помощи

«Скоро мы узнаем, разделяет ли американский народ его безразличие, так как в том случае, если в ближайшее время не будет новых больших вливаний помощи со стороны Соединённых Штатов, Украина, скорее всего, проиграет войну в течение следующих 12−18 месяцев», — отметил эксперт.