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Захарова назвала издевательством блокировку поставок газа в Приднестровье

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Радио Sputnik назвала издевательством над жителями Приднестровья блокировку поставок газа в регион.

Источник: РИА "Новости"

Как отметила дипломат, в Молдавии сейчас происходит «то, что Запад стимулирует во всех точках мира — под лжелозунгами о свободе демократии решение политических, геополитических вопросов с использованием всего инструментария, буквально неонацизма».

«Издевательство над жителями Приднестровья», — указала она, говоря о блокировке поставок газа.

Ранее эксперт в области безопасности, экс-замглавы молдавского МИД Валерий Осталеп заявил, что энергокризис ухудшил отношения между Кишинёвом и Тирасполем, в связи с чем в Приднестровье может произойти эскалация в ближайшее время.

Захарова Мария