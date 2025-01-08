Захарова назвала издевательством блокировку поставок газа в Приднестровье

Как отметила дипломат, в Молдавии сейчас происходит «то, что Запад стимулирует во всех точках мира — под лжелозунгами о свободе демократии решение политических, геополитических вопросов с использованием всего инструментария, буквально неонацизма».
«Издевательство над жителями Приднестровья», — указала она, говоря о блокировке поставок газа.
Ранее эксперт в области безопасности, экс-замглавы молдавского МИД Валерий Осталеп заявил, что энергокризис ухудшил отношения между Кишинёвом и Тирасполем, в связи с чем в Приднестровье может произойти эскалация в ближайшее время.