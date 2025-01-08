Время жить по-новому. Как вырастут соцвыплаты и тарифы ЖКХ в 2025 году

Начало января — время не только праздника, но и наступления новой финансово-экономической реальности. Что нас ждёт в 2025 году, узнавал «АиФ»-Нижнее Поволжье.
Проезд и ЖКХ.
С 1 января в Волгоградской области выросли тарифы на проезд в межмуниципальных автобусах и пригородных поездах: так, стоимость проезда в пригородных автобусах стала дороже на 57 коп. за километр, в междугородних — на 64 коп. В пригородных поездах проезд подорожал до 23 ₽ за одну 10-километровую зону, а в городских электричках по Волгограду и направлению Волгоград — Волжский — до 46 ₽ с человека.
Плата за вывоз мусора вырастет только с середины года, она составит в многоквартирных домах 130,77 рубля с человека, в частном секторе города — 128,86 ₽, в селе — 113,63 ₽ Остальные тарифы ЖКХ вырастут с июля в среднем на 12%.
К слову, теперь, согласно закону, создание и содержание мусорных площадок — это сфера ответственности не муниципалитета, а регоператора ТКО. Расходы на создание и содержание площадок будут учитываться в тарифах на вывоз мусора. Планируется, что изменения вступят в силу 1 сентября 2025 года.
МРОТ и маткапитал.
Величина регионального прожиточного минимума с 1 января в регионе составляет 15 250 ₽ Для трудоспособного населения — 16 623 ₽, для пенсионеров — 13 115 ₽, для детей — 14 793 ₽ Величина применяется при определении права на получение соцвыплат.
Ещё одна расчётная величина — так называемая полуторная величина прожиточного минимума. Она в этом году составляет в Волгоградской области 22 875 ₽ и применяется при назначении ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Волгоградской области, дополнительного единовременного пособия при рождении второго ребёнка, родительского капитала.
А при назначении ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующих детей до трёх лет применяется двукратная величина прожиточного минимума для трудоспособного населения, которая с
Страховые пенсии в наступившем 2025 году, как уже ранее сообщало наше издание, индексируют на 7,3%, а социальные — на 14,75%. Теперь средний размер страховой пенсии составляет 24 059 ₽, а средний размер соцпенсии — 15 456 ₽
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в наступившем 2025 году проиндексируют на 16,6%, теперь он составляет 22 440 рублей.
Материнский капитал с 1 февраля 2025 года вырастет на 7,3%. После индексации в 2025 году за первенца теперь станут платить 676,4 тыс. рублей, за второго ребёнка — 893,8 тыс. руб.
С 1 января 2025 г. выросли штрафы за нарушение ПДД. В частности, штраф за нарушение правил применения ремней безопасности увеличится с 1 тыс. рублей до 1,5 тыс. рублей. Водителей, попавшихся на езде в нетрезвом виде, будут штрафовать на 45 тыс. руб. вместо прежних 30 тыс. руб.
Стоит также напомнить, что с мая 2025 г. на центральных улицах Волгограда обустроят 36 новых платных автопарковок более чем на 700 мест.
Меры поддержки.
С наступившего 2025 года получать услуги по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению демобилизованные участники СВО смогут в подведомственных Соцфонду реабилитационных центрах. Длительность реабилитации, которую можно будет пройти раз в год, составит до 25 дней, санаторно-курортного лечения — до 21 дня. Подать заявление на лечение можно будет во всех клиентских службах фонда и МФЦ, а с февраля — и через портал госуслуг.
На федеральном уровне с 1 марта 2025 г. заработает также закон, регулирующий по-новому долевое индивидуальное жилищное строительство. Новый закон № 186-ФЗ предусматривает создание механизма привлечения средств граждан при строительстве индивидуальных жилых домов по договорам строительного подряда и с применением счетов эскроу. Прежде подобная мера действовала лишь в отношении участников долевого строительства.