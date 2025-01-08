Время жить по-новому. Как вырастут соцвыплаты и тарифы ЖКХ в 2025 году

С наступившего 2025 года получать услуги по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению демобилизованные участники СВО смогут в подведомственных Соцфонду реабилитационных центрах. Длительность реабилитации, которую можно будет пройти раз в год, составит до 25 дней, санаторно-курортного лечения — до 21 дня. Подать заявление на лечение можно будет во всех клиентских службах фонда и МФЦ, а с февраля — и через портал госуслуг.