В Казахстане появится льготная ипотека для рабочих кадров

«Нам нужны тысячи квалифицированных рабочих. Каждый год появляются новые специальности. Поэтому для прогнозирования будущих навыков и компетенций необходимо всем акиматам сформировать региональные атласы профессий. Пока только 9 регионов имеют такие документы», — сказал Бектенов.