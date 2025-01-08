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В Казахстане появится льготная ипотека для рабочих кадров

Бектенов поручил разработать программу.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 8 янв — Sputnik. В Казахстане появится льготная ипотека для рабочих кадров.

Такое поручение дал премьер-министр Бектенов.

«Поручаю министерствам промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, водных ресурсов, совместно с предприятиями, акиматами и Отбасы банком проработать вопросы запуска льготных программ ипотечного и арендного жилья для рабочих кадров», — сказал Бектенов.

Вместе с тем, премьер указал на необходимость привлечения специалистов.

«Нам нужны тысячи квалифицированных рабочих. Каждый год появляются новые специальности. Поэтому для прогнозирования будущих навыков и компетенций необходимо всем акиматам сформировать региональные атласы профессий. Пока только 9 регионов имеют такие документы», — сказал Бектенов.

А еще необходимо выстроить модель взаимодействия между школами, колледжами, предприятиями, чтобы будущий специалист видел свои профессиональные перспективы, уверен премьер. Эту задачу он возложил на министерство просвещения.

ипотека