АСТАНА, 8 янв — Sputnik. В Казахстане появится льготная ипотека для рабочих кадров.
Такое поручение дал премьер-министр Бектенов.
«Поручаю министерствам промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, водных ресурсов, совместно с предприятиями, акиматами и Отбасы банком проработать вопросы запуска льготных программ ипотечного и арендного жилья для рабочих кадров», — сказал Бектенов.
Вместе с тем, премьер указал на необходимость привлечения специалистов.
«Нам нужны тысячи квалифицированных рабочих. Каждый год появляются новые специальности. Поэтому для прогнозирования будущих навыков и компетенций необходимо всем акиматам сформировать региональные атласы профессий. Пока только 9 регионов имеют такие документы», — сказал Бектенов.
А еще необходимо выстроить модель взаимодействия между школами, колледжами, предприятиями, чтобы будущий специалист видел свои профессиональные перспективы, уверен премьер. Эту задачу он возложил на министерство просвещения.