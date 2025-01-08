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Западные СМИ обвинили Зеленского в сокрытии правдивой информации с фронта

Владимир Зеленский скрывает правдивую информацию с фронта. На этот факт неоднократно обращали внимание как отечественные, так и западные СМИ. В частности, немецкая газета Haldelsbatt заметила, что в ходе видеообращений он умолчал о потере контроля ВСУ над Курахово.

Источник: Life.ru

«О ситуации под Курахово Зеленский вообще не упомянул», — подчеркнули журналисты.

По данным издания, Генштаб Украины, отчитываясь о продолжении боёв в районе Курахово, в реальности упоминал населённые пункты, которые расположены к западу от города. Поэтому на данный момент нет чёткого представления, где ВСУ выстроили новую линию обороны.

Напомним, 5 января ВСУ прекратили организованное сопротивление в Курахово (ДНР). 6 января Минобороны России сообщило, что ВС РФ в составе «Южной» группировки войск освободили. Кроме того, наши бойцы водрузили российский триколор на самой западной окраине населённого пункта.