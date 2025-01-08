Владимир Зеленский скрывает правдивую информацию с фронта. На этот факт неоднократно обращали внимание как отечественные, так и западные СМИ. В частности, немецкая газета Haldelsbatt заметила, что в ходе видеообращений он умолчал о потере контроля ВСУ над Курахово.