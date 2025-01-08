Губернатор Бусаргин: Саратов и Энгельс атакованы БПЛА, начался пожар на предприятии

В Минобороны сообщили, что в течение прошедшей ночи над российскими регионами перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника. Из них 11 сбили в Саратовской области, по четыре в Курской и Ростовской областях, по три в Белгородской и Брянской, два на Кубани, один в Волгоградской области. Еще четыре дрона ВСУ уничтожили над акваторией Азовского моря.