Кандидат в президенты Беларуси выступил за изменение законов о выборах

МИНСК, 8 янв — Sputnik. Законы в сфере избирательного права требуют внесения изменений и дополнений, чтобы к следующим президентским выборам ограничить участие в них случайных людей, заявил кандидат в президенты, депутат Олег Гайдукевич.
Сегодня в Беларуси начались выступления по радио кандидатов в президенты, которые излагают свои предвыборные программы. Гайдукевич в своем выступлении призвал к изменению избирательного законодательства.
«Мы должны быть защищены от политиканов, от тех, кто хочет идти на президентские выборы для того, чтобы решать свои личные вопросы».
Выступая со своей предвыборной программой, Гайдукевич также подчеркнул, что изменение избирательного законодательства нужно для того, чтобы исключить в будущих президентских кампаниях случайных людей.
«Мы предлагаем на законодательном уровне ограничить участие в выборах некомпетентных политиков, предателей, представителей пятой колонны», — сказал он.
По его словам, изменить законы нужно так, чтобы кандидатов в президенты выдвигали парламентские партии и Всебелорусское народное собрание (ВНС).
Выборы депутатов
Кроме этого Гайдукевич заявил о необходимости изменить избирательное законодательство, касающееся выборов в парламент. Политик убежден, что следующие выборы депутатов должны пройти по пропорционально-мажоритарной системе, а не только по одномандатным округам, как сейчас происходит в Беларуси.
По мнению Гайдукевича, в Беларуси следующий депутатский корпус должен быть избран наполовину по партийным спискам.
«Это даст больше конкуренции и альтернативы на всех уровнях власти», — сказал Гайдукевич. При этом он подчеркнул, что такая система выборов депутатов усилит патриотическую составляющую в парламенте.
1 января 2025 года в Беларуси начался самый активный этап президентской гонки — агитация за кандидатов. В выборах участвуют председатель ЛДПБ Олег Гайдукевич, индивидуальный предприниматель Анна Канопацкая, действующий президент Александр Лукашенко, первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.
Президентские выборы в Беларуси пройдут 26 января.