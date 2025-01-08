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Кандидат в президенты Беларуси выступил за изменение законов о выборах

По словам политика, к следующим президентским выборам нужно так изменить законодательство, чтобы защитить белорусские электоральные кампании.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 янв — Sputnik. Законы в сфере избирательного права требуют внесения изменений и дополнений, чтобы к следующим президентским выборам ограничить участие в них случайных людей, заявил кандидат в президенты, депутат Олег Гайдукевич.

Сегодня в Беларуси начались выступления по радио кандидатов в президенты, которые излагают свои предвыборные программы. Гайдукевич в своем выступлении призвал к изменению избирательного законодательства.

«Мы должны быть защищены от политиканов, от тех, кто хочет идти на президентские выборы для того, чтобы решать свои личные вопросы».

заявил в эфире Первого национального канала Белорусского радио Гайдукевич.

Выступая со своей предвыборной программой, Гайдукевич также подчеркнул, что изменение избирательного законодательства нужно для того, чтобы исключить в будущих президентских кампаниях случайных людей.

«Мы предлагаем на законодательном уровне ограничить участие в выборах некомпетентных политиков, предателей, представителей пятой колонны», — сказал он.

По его словам, изменить законы нужно так, чтобы кандидатов в президенты выдвигали парламентские партии и Всебелорусское народное собрание (ВНС).

Выборы депутатов

Кроме этого Гайдукевич заявил о необходимости изменить избирательное законодательство, касающееся выборов в парламент. Политик убежден, что следующие выборы депутатов должны пройти по пропорционально-мажоритарной системе, а не только по одномандатным округам, как сейчас происходит в Беларуси.

По мнению Гайдукевича, в Беларуси следующий депутатский корпус должен быть избран наполовину по партийным спискам.

«Это даст больше конкуренции и альтернативы на всех уровнях власти», — сказал Гайдукевич. При этом он подчеркнул, что такая система выборов депутатов усилит патриотическую составляющую в парламенте.

1 января 2025 года в Беларуси начался самый активный этап президентской гонки — агитация за кандидатов. В выборах участвуют председатель ЛДПБ Олег Гайдукевич, индивидуальный предприниматель Анна Канопацкая, действующий президент Александр Лукашенко, первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.

Президентские выборы в Беларуси пройдут 26 января.

закон