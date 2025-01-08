Кандидат в президенты Беларуси выступил за изменение законов о выборах

Кроме этого Гайдукевич заявил о необходимости изменить избирательное законодательство, касающееся выборов в парламент. Политик убежден, что следующие выборы депутатов должны пройти по пропорционально-мажоритарной системе, а не только по одномандатным округам, как сейчас происходит в Беларуси.