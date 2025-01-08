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Токаев впервые принял Дархана Сатыбалды в новой должности

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 8 января 2025 года, принял первого заместителя руководителя Администрации президента. Эту должность с 6 января занимает экс-аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Согласно данным Акорды, в ходе встречи Токаев высоко оценил итоги работы Сатыбалды в Туркестанской области.

Глава государства отметил, что должность первого заместителя руководителя Администрации Президента вводится с целью совершенствования управленческих процессов и регионального взаимодействия, усиления контроля за исполнением решений и его поручений на местах, а также улучшения качества принимаемых мер и укрепления доверия граждан к государственным институтам.

Перед Дарханом Сатыбалды были поставлены ключевые задачи, которые ему предстоит выполнять на новом посту.