«Утрата контроля»: Зеленского отправили к психиатру после матерного интервью

«Ну, а то, что Зеленский стал высказываться в интервью, используя матерные выражения, говорит о том, что он утрачивает контроль, по-видимому, за собой, за своими выражениями. Это уже достаточно высокая степень утраты контроля», — цитирует психиатра kp.ru.