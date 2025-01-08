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«Утрата контроля»: Зеленского отправили к психиатру после матерного интервью

Владимир Зеленский должен обратиться за помощью к психиатру или психотерапевту, уверен руководитель группы психиатрических исследований Центра нейрохирургии имени Бурденко Олег Зайцев. Комментируя его матерное интервью блогеру Лексу Фридману, эксперт заявил о потере контроля.

Источник: Life.ru

«Ну, а то, что Зеленский стал высказываться в интервью, используя матерные выражения, говорит о том, что он утрачивает контроль, по-видимому, за собой, за своими выражениями. Это уже достаточно высокая степень утраты контроля», — цитирует психиатра kp.ru.

Напомним, Владимир Зеленский трижды сматерился во время интервью у блогера Лекса Фридмана. Он использовал нецензурную лексику на русском языке для оценки помощи со стороны западных союзников. Позже офис Зеленского оскорбил украинцев, попытавшись оправдать его за мат в эфире.