В Турции рассказали о совместной военной операции с Сирией

Кроме того, условием проведения операции могут быть и «требования» западных стран в отношении сирийских курдов, однако в публикации не раскрывается, о чем именно идет речь. При этом, по словам Хакана Фидана, целью действий Турции в Сирии никогда не было существование в стране РПК, которая признана Анкарой террористической организацией.