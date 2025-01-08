В Турции рассказали о совместной военной операции с Сирией

«Если PПK не сложит оружие, если она продолжит настаивать на другой администрации в Сирии (…), то крупномасштабная военная операция вместе с сирийским государством будет неизбежна», — отметил он.
Кроме того, условием проведения операции могут быть и «требования» западных стран в отношении сирийских курдов, однако в публикации не раскрывается, о чем именно идет речь. При этом, по словам Хакана Фидана, целью действий Турции в Сирии никогда не было существование в стране РПК, которая признана Анкарой террористической организацией.
Ранее новые сирийские власти потребовали от РПК сложить оружие. При этом возможности какого-либо компромисса с курдами они не рассматривают.