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Наталья Эйсмонт назвала главный критерий для интервью с Лукашенко

Пресс-секретарь Эйсмонт сказала про главный критерий для интервью с президентом Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт в эфире телеканала «Беларусь 1» назвала главный критерий для интервью с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает БелТА.

Эйсмонт обратила внимание на то, что в интервью никому не отказывают, заметив, что все запросы удовлетворить невозможно. Она пояснила, что каждый из поступающих запросов тщательно рассматривается, изучается, анализируется.

— Здесь единственный критерий, который задает нам глава государства, — это своевременность, попадание в момент и в повестку, — уточнила пресс-секретарь президента Беларуси.

Наталья Эйсмонт добавила, что президентский график является свернасыщенным. Она также заметила, что все должно быть точно и обоснованно.

Ранее пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт опровергла слова Владимира Зеленского: «Никаких извинений Лукашенко не приносил, не за что».

Тем временем следующие большие выходные ждут белорусов в апреле 2025 года: «Понедельник белорусы будут отрабатывать заранее».

Кстати, начинавший в Беларуси Юрий Антонов может дать концерт в Минске в честь своего 80-летия: «Это мой любимый город».