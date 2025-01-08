Наталья Эйсмонт назвала главный критерий для интервью с Лукашенко

Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт в эфире телеканала «Беларусь 1» назвала главный критерий для интервью с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает БелТА.
Эйсмонт обратила внимание на то, что в интервью никому не отказывают, заметив, что все запросы удовлетворить невозможно. Она пояснила, что каждый из поступающих запросов тщательно рассматривается, изучается, анализируется.
— Здесь единственный критерий, который задает нам глава государства, — это своевременность, попадание в момент и в повестку, — уточнила пресс-секретарь президента Беларуси.
Наталья Эйсмонт добавила, что президентский график является свернасыщенным. Она также заметила, что все должно быть точно и обоснованно.
Ранее пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт опровергла слова Владимира Зеленского: «Никаких извинений Лукашенко не приносил, не за что».
Тем временем следующие большие выходные ждут белорусов в апреле 2025 года: «Понедельник белорусы будут отрабатывать заранее».
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