Захарова назвала травлей и неонацизмом блокировку поставок газа в Приднестровье

Дипломат уточнила, что ультралибералы запустили в современный мир «неонацистские установки». По её словам, людей, которые объединены одной культурой, религией, общностью, начинают третировать травить и выживать, используя весь «неонацистский» инструментарий.
«Почему я говорю “весь инструментарий”? Потому что действительно речь идёт об абсолютно безграничном, основанном на тотальном таком вседозвольстве, применении всей линейки того, что должно было уже кануть в лету, должно было быть забыто», — подчеркнула дипломат.
Напомним, что в Приднестровье 1 января отключили централизованное отопление. Местная ГРЭС начала работать на угле, запасов которого хватит на чуть больше месяца. 2 января выяснилось, что в республике из-за дефицита ресурсов закрыли предприятия. Тем временем Молдавия перешла на закупки электроэнергии у Румынии и Украины, после того как местную электростанцию пришлось «приглушить» из-за остановки транзита российского газа через Незалежную. Позднее выяснилось, что свыше 120 населённых пунктов Приднестровья остались без газоснабжения.