Как изменятся соцвыплаты в Казахстане

По ее словам, все виды социальных выплат повышаются на уровень инфляции на 6,5%, солидарные пенсии будут повышаться на 2% и 8,5%.
«Только на социальные выплаты, включая пенсии и пособия, в этом году дополнительно выделяются 700 млрд тенге для поддержки населения. Дополнительная социальная поддержка у нас, адресная социальная помощь местными исполнительными органами продолжается, жилищная помощь будет продолжаться. Будут пересматриваться подходы представления жилищной помощи», — озвучила Светлана Жакупова.
Она подчеркнула, что активные меры занятости, включая социальные рабочие места, общественные работы и молодежную практику, сохраняются, а размеры выплат по ним увеличиваются.