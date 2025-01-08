Как изменятся соцвыплаты в Казахстане

«Только на социальные выплаты, включая пенсии и пособия, в этом году дополнительно выделяются 700 млрд тенге для поддержки населения. Дополнительная социальная поддержка у нас, адресная социальная помощь местными исполнительными органами продолжается, жилищная помощь будет продолжаться. Будут пересматриваться подходы представления жилищной помощи», — озвучила Светлана Жакупова.