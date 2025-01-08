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Как изменятся соцвыплаты в Казахстане

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова 8 января на брифинге в правительстве рассказала, что дополнительно выделяется 700 млрд тенге для поддержки населения в 2025 году, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, все виды социальных выплат повышаются на уровень инфляции на 6,5%, солидарные пенсии будут повышаться на 2% и 8,5%.

«Только на социальные выплаты, включая пенсии и пособия, в этом году дополнительно выделяются 700 млрд тенге для поддержки населения. Дополнительная социальная поддержка у нас, адресная социальная помощь местными исполнительными органами продолжается, жилищная помощь будет продолжаться. Будут пересматриваться подходы представления жилищной помощи», — озвучила Светлана Жакупова.

Она подчеркнула, что активные меры занятости, включая социальные рабочие места, общественные работы и молодежную практику, сохраняются, а размеры выплат по ним увеличиваются.