Politico: В США ушла в отставку ведущий координатор поставок оружия Украине

Лора Купер проработала в Пентагоне более 20 лет. В Киеве, как пишет издание, ее считают честным посредником в переговорах, а сама Купер находится в хороших отношениях со многими представителями украинского правительства. Ее увольнение Politico связывает с ростом беспокойства в Минобороны США из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах. Ожидается, что новая администрация сократит численность кадровых госслужащих.