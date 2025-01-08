Дипломаты не смогли снять флаги с фасада консульства Польши в Петербурге

Незадолго до этого, по словам местной жительницы, сотрудники дипмиссии не смогли снять табличку со стены. Тем не менее, вещи из здания продолжают вывозить. Это связано с тем, что генконсульство Польши в Петербурге прекращает работу с 10 января по указу российского МИД.