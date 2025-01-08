Дипломаты не смогли снять флаги с фасада консульства Польши в Петербурге

По данным издания, они ждут квалифицированной поддержки. Предположительно, причиной всему могли стать замерзшие веревки.
Незадолго до этого, по словам местной жительницы, сотрудники дипмиссии не смогли снять табличку со стены. Тем не менее, вещи из здания продолжают вывозить. Это связано с тем, что генконсульство Польши в Петербурге прекращает работу с 10 января по указу российского МИД.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что до указанной даты три дипломатических сотрудника, объявленные персонами нон грата, должны покинуть дом 12 на 5-й Советской улице и территорию России. В министерстве подчеркнули, что руководствовались принципом взаимности, так как 30 ноября 2024 года польские власти закрыли Генкосульство России в Познани.