Захарова отреагировала на слова Трампа о присоединении Гренландии и Канады к США

«Трамп пока ещё не вступил в должность. Вот когда он станет президентом, когда он будет говорить от лица государства и народа США в официальном качестве, тогда, наверное, это и нужно и можно будет это как-то оценивать, разбирать», — отметила Захарова в эфире радио Sputnik.