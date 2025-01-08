Захарова отреагировала на слова Трампа о присоединении Гренландии и Канады к США

«Трамп пока ещё не вступил в должность. Вот когда он станет президентом, когда он будет говорить от лица государства и народа США в официальном качестве, тогда, наверное, это и нужно и можно будет это как-то оценивать, разбирать», — отметила Захарова в эфире радио Sputnik.
Она также подчеркнула, что сегодня заявления Трампа относительно Канады и Евросоюза можно считать реакцией на негативные высказывания, которые всё это время звучали с той стороны. Политик всего лишь делает обратные «пасы», уверена дипломат.
Напомним, в конце 2024 года Трамп всерьёз позарился на Гренландию, выразив желание присоединить её к США. Позже политик перечислил выгоды от присоединения к США Канады и Гренландии. В свою очередь, Дмитрий Медведев посоветовал Трампу просто купить новые земли. Власти Гренландии не остались в стороне и заявили о желании отделиться от Дании.