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Стало известно о планах Эрдогана провести в Сирии военную операцию против курдов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совместно с новыми властями Сирии может провести военную операцию против Рабочей партии Курдистана, если члены РПК не сложат оружие, а также если последуют новые требования со стороны Запада. Об этом сообщает турецкая проправительственная газета Hürriyet.
Источник: Life.ru

«Эрдоган предупредил. Если PПK-YPG не сложит оружие, если она продолжит настаивать на другой администрации в Сирии и если западные страны выдвинут требования в этом направлении, то крупномасштабная военная операция вместе с сирийским государством будет неизбежна», — пишет издание.

При этом не уточняется, о каких именно требованиях Запада идёт речь. Газета подчёркивает, что Турция прилагала усилия в Сирии не для того, чтобы PПK-YPG «продолжала свое существование». По её данным, против курдских формирований выступает и новая власть, пришедшая на смену Башару Асаду.

Напомним, 8 декабря сирийская оппозиция захватила Дамаск, после чего Башар Асад оставил пост президента и выехал из Сирии вместе с семьёй, запросив убежище в России. Президент РФ Владимир Путин отдал распоряжение о приёме Асада и его близких. При этом новые власти Сирии потребовали от курдских подразделений сложить оружие.