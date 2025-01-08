Стало известно о планах Эрдогана провести в Сирии военную операцию против курдов

При этом не уточняется, о каких именно требованиях Запада идёт речь. Газета подчёркивает, что Турция прилагала усилия в Сирии не для того, чтобы PПK-YPG «продолжала свое существование». По её данным, против курдских формирований выступает и новая власть, пришедшая на смену Башару Асаду.