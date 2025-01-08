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Пашинян заявил о попытке Баку спровоцировать Ереван

Баку пытается спровоцировать Ереван на агрессию. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян армянскому госагентству «Арменпресс».

Источник: РИА "Новости"

По словам Пашиняна, Азербайджан делает агрессивные заявления для того, чтобы услышать агрессивную реакцию в ответ. Это бы позволило Баку сформировать «обоснование» для новой эскалации в регионе.

Однако премьер-министр Армении отметил, что не пойдет по этому пути и будет дальше придерживаться мирной стратегии.

7 января президент Азербайджана Ильхам Алиев во время интервью местным каналам назвал Армению фашистским государством и заявил, что оно не должно быть преградой между Турцией и Азербайджаном.

Ранее сообщалось, что Армения направила Азербайджану предложения по двум несогласованным пунктам проекта мирного соглашения.