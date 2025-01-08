Посольство РФ организовало в Молдове детские благотворительные новогодние акции

КИШИНЕВ, 8 янв — Sputnik. Посольство России в Молдове совместно с Российским центром науки и культуры продолжило организацию традиционных новогодних и рождественских благотворительных акций для детей соотечественников с обоих берегов Днестра, сообщили в диппредставительстве.
Интерактивные сказочные представления и утренники в Кишиневе, Тирасполе, Бельцах, Комрате и других населенных пунктах страны посетили более чем 4700 ребят. Они также побывали на ярких новогодних спектаклях в Республиканском театре кукол «Ликурич» и получили в подарок конфеты и другие сладости.
«Продолжая линию на взаимодействие с приходами Православной церкви Молдовы, сотрудники российского посольства по окончании утренней рождественской литургии в Свято-Георгиевской церкви Кишинева раздали детям прихожан сладкие праздничные гостинцы».
Кроме того, в рамках традиционной акции «Лагерь Посла России» 18 ребят из социально уязвимых семей получили возможность провести первую неделю наступившего года на базе отдыха в городе Вадул-луй-Водэ на берегу Днестра. Их ждало множество культурно-досуговых и спортивных мероприятий.
Накануне Рождества, 5 января с участниками лагеря встретились сотрудники российского диппредставительства и глава Русской общины Республики Молдова Людмила Лащёнова.
«Ребята представили гостям красочную творческую программу и поделились впечатлениями о своем интересном и полезном времяпровождении в кругу новых друзей», — отмечается в релизе посольства.
Дипломаты пожелали детям успехов в наступившем году, выразив уверенность, что добрые воспоминания о зимнем отдыхе будут согревать душу и давать силы на долгое время вперед.