Посольство РФ организовало в Молдове детские благотворительные новогодние акции

Интерактивные сказочные представления и утренники в Кишиневе, Тирасполе, Бельцах, Комрате и других населенных пунктах страны посетили более чем 4700 ребят. Они также побывали на ярких новогодних спектаклях в Республиканском театре кукол «Ликурич» и получили в подарок конфеты и другие сладости.