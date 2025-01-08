Глава МИД Австрии Шалленберг возглавит временное правительство

«Федеральный президент Ван дер Беллен в пятницу, 10 января 2025 года, в 11.00 (13.00 мск) в президентской канцелярии поручит федеральному министру Александеру Шалленбергу продолжить руководство федеральным ведомством канцлера и возглавить временное федеральное правительство», — отмечается в релизе.
В субботу канцлер Австрии Карл Нехаммер от АНП (Австрийской народной партии) после провала коалиционных переговоров заявил, что уйдет с должности канцлера, а также покинет пост главы партии. Временно возглавивший АНП Кристиан Штокер заявил о готовности к переговорам с правой АПС (Австрийской партией свободы).
Выборы в национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии прошли 29 сентября. АПС по их итогам получила лучший результат за свою историю, набрав почти 29% голосов. АНП по итогам выборов заняла второе место с показателем около 26% голосов, на третьем месте — СДПА, получившая около 21% голосов. Также в новый состав парламента прошли NEOS и «зеленые». Остальные партии, не преодолевшие порог в 4%, в парламент не прошли.