Стало известно о новом месте работы Зурабишвили

Полномочия президента Грузии Саломе Зурабишвили истекли 29 декабря. В этот день прошла инаугурация нового грузинского лидера Михаила Кавелашвили. Несмотря на то что Зурабишвили не признала итоги парламентских и президентских выборов в стране, она покинула свою резиденцию.