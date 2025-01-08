Пашинян назвал провокацией выпад Алиева в сторону Армении

Отношения между Арменией и Азербайджаном в последние годы были напряжёнными и характеризовались конфликтами, особенно вокруг Нагорного Карабаха. В 2020 году произошла вторая Карабахская война, которая длилась 44 дня и закончилась подписанием соглашения о прекращении огня при посредничестве России. Азербайджан вернул контроль над значительными территориями, которые ранее находились под армянским контролем. После войны отношения оставались напряженными, с периодическими столкновениями на границе и вокруг Нагорного Карабаха. Обе стороны обвиняли друг друга в нарушении соглашений.