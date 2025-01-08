Трюдо ответил Трампу, что Канада никогда не станет 51-м штатом Америки

В начале декабря избранный президент США встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Трамп предупредил его, что Штаты могут ввести пошлины в размере 25%, если канадские власти не решат проблемы с нелегальными мигрантами и контрабандой наркотиков. Трюдо ответил, что введение пошлин может разрушить экономику Канады, на что Трамп заявил, что в таком случае «страна станет 51-м штатом США».