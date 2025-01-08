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«Победят»: На Западе восхитились военными решениями России

Российские войска одержат победу в украинском конфликте, так как принимают неординарные решения на полях сражений. С таким заявлением выступило издание National Interest.

Источник: Life.ru

«Западу нужно смириться с тем, что русские, благодаря своей большей стратегической глубине и умению искать инновационные решения и адаптироваться к ситуации на поле боя, скорее всего, победят», — говорится в материале.

Журналисты выделили успешное применение «танков-мангалов», которые способны сдерживать удары украинских боевых дронов. Авторы пояснили, что именно такие решения ведут к победе.

Ранее на Западе восхищались российской баллистической ракетой «Искандер-М». Обозреватель сообщает, что ВС РФ применяют данное вооружение с большим успехом и выступают в роли множителя силы, значительно повышая уязвимость ВСУ.