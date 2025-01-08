«Западу нужно смириться с тем, что русские, благодаря своей большей стратегической глубине и умению искать инновационные решения и адаптироваться к ситуации на поле боя, скорее всего, победят», — говорится в материале.
Журналисты выделили успешное применение «танков-мангалов», которые способны сдерживать удары украинских боевых дронов. Авторы пояснили, что именно такие решения ведут к победе.
Ранее на Западе восхищались российской баллистической ракетой «Искандер-М». Обозреватель сообщает, что ВС РФ применяют данное вооружение с большим успехом и выступают в роли множителя силы, значительно повышая уязвимость ВСУ.