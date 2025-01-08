Протасевич сообщил о своей встрече с экс-главой «Белгазпромбанка»

Протасевич отметил, что целью его встречи с Бабарико стала передача «весточки от его родни ему и, соответственно, доставить уже его письма в обратном направлении». «Письмо было написано как текстовое, так и в видеоформате», — сказал Протасевич. Он сообщил, что Бабарико выглядит «хорошо». «Мы достаточно много пообщались, пошутили, где-то даже посмеялись, он [Бабарико] по-прежнему в очень бодром расположении духа и точно не растерял свои навыки красноречия», — отметил Протасевич.