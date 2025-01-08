Протасевич сообщил о своей встрече с экс-главой «Белгазпромбанка»

«Я нахожусь за воротами исправительной колонии номер 1 в городе Новополоцке (Витебская область), где я встречался с Виктором Бабарико», — сказал Протасевич, видеофрагмент высказываний которого размещен в Telegram-канале.
Протасевич отметил, что целью его встречи с Бабарико стала передача «весточки от его родни ему и, соответственно, доставить уже его письма в обратном направлении». «Письмо было написано как текстовое, так и в видеоформате», — сказал Протасевич. Он сообщил, что Бабарико выглядит «хорошо». «Мы достаточно много пообщались, пошутили, где-то даже посмеялись, он [Бабарико] по-прежнему в очень бодром расположении духа и точно не растерял свои навыки красноречия», — отметил Протасевич.
Бывший глава «Белгазпромбанка» был задержан 18 июня 2020 года. В то время он выдвигал свою кандидатуру для участия в выборах президента Белоруссии. Центризбирком отказал в регистрации Бабарико кандидатом на пост главы государства. Верховный суд Белоруссии 6 июля 2021 года назначил Бабарико наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима. Экс-банкир обвинен в получении взятки в особо крупном размере, а также легализации средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере. В ходе процесса Бабарико вину не признал, назвав выдвинутые обвинения необоснованными и политически мотивированными.
Один из создателей Telegram-канала Nexta Роман Протасевич был задержан 23 мая 2021 года в минском аэропорту вместе с гражданкой России Софьей Сапегой. Минский областной суд 3 мая 2023 года приговорил Протасевича к восьми годам лишения свободы. 16 мая того же года его помиловал президент страны Александр Лукашенко.