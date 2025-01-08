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Учебный сбор территориальной обороны начался в Гомельском районе

Военнообязанные в течение трех недель не только восстановят навыки, полученные в ходе службы, но и подготовятся выполнять задачи совместно с инженерными войсками.

Источник: Ян Горбанюк, "Ваяр"

МИНСК, 8 янв — Sputnik. С 8 по 31 января под руководством председателя Гомельского райисполкома проводится учебный сбор с военнообязанными территориальных войск, сообщили в пресс-службе Минобороны.

В ведомстве уточнили, что в ходе сбора будет отработан прием военнообязанных, их материальное обеспечение с использованием местной базы мобилизационного развертывания.

Военнообязанные восстановят навыки командного состава территориальных войск в управлении подчиненными. Также они будут готовиться выполнять задачи совместно с инженерными подразделениями.

В марте прошлого года в Гомельской области была проведена комплексная проверка органов управления территориальной обороны. Проверка проводилась для того, чтобы оценить насколько местные органы власти способны формировать и применять территориальные войска.

В ходе проверки в 2024 году из запаса было призвано около 200 военнообязанных. Для их подготовки в том числе использовался и укрепрайон, который был возведен неподалеку от областного центра.