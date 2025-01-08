Глава ОБСЕ посетит Молдавию с официальным визитом

«Девятого января министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен посетит Молдавию с официальным визитом в качестве действующего председателя ОБСЕ. В ходе дискуссий основное внимание будет уделено роли ОБСЕ в укреплении устойчивости и стабильности Молдавии, процессу урегулирования приднестровского конфликта, в том числе в контексте европейского пути Молдавии, а также вопросам региональной безопасности», — говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.
В МИД уточнили, что такое намерены обсудить приоритеты двусторонней повестки дня и пути активизации молдавско-финского диалога.
В программу визита Валтонен включены встречи с молдавским коллегой Михаем Попшоем, премьер-министром Дорином Речаном и вице-премьером по реинтеграции Олегом Серебряном.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. На данный момент переговорный процесс поставлен на паузу из-за конфликта Украины и России.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.