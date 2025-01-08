Глава ОБСЕ посетит Молдавию с официальным визитом

«Девятого января министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен посетит Молдавию с официальным визитом в качестве действующего председателя ОБСЕ. В ходе дискуссий основное внимание будет уделено роли ОБСЕ в укреплении устойчивости и стабильности Молдавии, процессу урегулирования приднестровского конфликта, в том числе в контексте европейского пути Молдавии, а также вопросам региональной безопасности», — говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.