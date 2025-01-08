СМИ рассказали об уязвимости ключевой страны НАТО из-за российского оружия

Журналисты указали, что действующие в Великобритании системы противоракетной обороны не смогут выстоять против более дальних или более сложных атак. Кроме того, обозреватели напомнили, что другие союзники Соединенного королевства в НАТО выражали свою озабоченность из-за состояния противовоздушной обороны страны.