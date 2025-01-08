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СМИ рассказали об уязвимости ключевой страны НАТО из-за российского оружия

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Удар «Орешником» подчеркнул уязвимость Великобритании к баллистическим ракетам, пишет Military Watch Magazine.

«Уязвимость Великобритании к ударам баллистических ракет подчеркнул ноябрьский удар российской гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности “Орешник” по украинской цели — первое в истории боевое применение оружия такого рода», — говорится в материале.

Журналисты указали, что действующие в Великобритании системы противоракетной обороны не смогут выстоять против более дальних или более сложных атак. Кроме того, обозреватели напомнили, что другие союзники Соединенного королевства в НАТО выражали свою озабоченность из-за состояния противовоздушной обороны страны.

Двадцать первого ноября ВС России успешно испытали в боевых условиях одну из новейших систем средней дальности «Орешник» с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении. Целью стал оборонный завод «Южмаш» в Днепропетровске.

По словам президента России Владимира Путина, серийное производство «Орешника» уже началось. При этом в случае группового применения в неядерном оснащении удар такой ракетой сопоставим с использованием ядерного оружия, предупредил глава государства. Кроме того, как подчеркивал Путин, шансов легко сбить «Орешник» у противника нет.