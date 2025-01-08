Армия России нанесла сокрушительный удар по военным аэродромам Украины

Ранее в районе Курахово в ДНР восемнадцать украинских военнослужащих попали в плен. Также подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные позиции и нанесли урон двум механизированным и одной аэромобильной бригаде ВСУ в окрестностях Северска, Белогоровки, Часова Яра, Васюковки и Янтарного.