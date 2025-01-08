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Армия России нанесла сокрушительный удар по военным аэродромам Украины

Российские военные за сутки нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и сборки БПЛА, а также скоплениям иностранных наёмников.

Источник: Life.ru

По информации оборонного ведомства, с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии было поражено 147 объектов. В их числе военные аэродромы, скопления живой силы и техники ВСУ, а также иностранных наёмников.

Ранее в районе Курахово в ДНР восемнадцать украинских военнослужащих попали в плен. Также подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные позиции и нанесли урон двум механизированным и одной аэромобильной бригаде ВСУ в окрестностях Северска, Белогоровки, Часова Яра, Васюковки и Янтарного.