Протасевич навестил в колонии экс-кандидата в президенты Белоруссии

Протасевич в колонии. Видео © Telegram / SPRAVA || Роман Протасевич.
«Я нахожусь за воротами исправительной колонии номер 1 в городе Новополоцке (Витебская область), где я встречался с Виктором Бабарико», — сказал Протасевич.
Протасевич пояснил, что приехал в колонию, чтобы отдать Бабарико весточку от родных и вручить им встречную. Он отметил, что заключённый находится в бодром настроении.
Напомним, экс-банкир Виктор Бабарико был задержан в июне 2020 года по обвинению в уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путём. Вместе с Бабарико по делу проходит и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб отца. Виктора Бабарико признали виновным в отмывании средств, полученных преступным путём, и получении взятки в особо крупном размере. Его приговорили к 14 годам лишения свободы.