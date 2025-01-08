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Протасевич навестил в колонии экс-кандидата в президенты Белоруссии

Экс-участник признанной в Белоруссии террористической организации Nexta Роман Протасевич проведал в колонии бывшего главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико. Кадры встречи он разместил в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

Протасевич в колонии. Видео © Telegram / SPRAVA || Роман Протасевич.

«Я нахожусь за воротами исправительной колонии номер 1 в городе Новополоцке (Витебская область), где я встречался с Виктором Бабарико», — сказал Протасевич.

Протасевич пояснил, что приехал в колонию, чтобы отдать Бабарико весточку от родных и вручить им встречную. Он отметил, что заключённый находится в бодром настроении.

Напомним, экс-банкир Виктор Бабарико был задержан в июне 2020 года по обвинению в уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путём. Вместе с Бабарико по делу проходит и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб отца. Виктора Бабарико признали виновным в отмывании средств, полученных преступным путём, и получении взятки в особо крупном размере. Его приговорили к 14 годам лишения свободы.