Алексей Текслер улучшил позиции в «Рейтинге влияния глав субъектов РФ»

По мнению экспертов, укреплению позиций в рейтинге Текслера способствовала активная работа в двух главных темах декабря — это меры поддержки бойцов СВО и демография. В документе отмечается, что в ближайшие пять лет внимание, которое руководство страны будет уделять демографической политике, послужит мотивацией для глав регионов в части проведения личных инспекций объектов социальной сферы.