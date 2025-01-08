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Алексей Текслер улучшил позиции в «Рейтинге влияния глав субъектов РФ»

В декабрьском выпуске «Рейтинга влияния глав субъектов РФ. Российские регионы и региональная политика в декабре 2024 года» сразу нескольким главам субъектов УрФО удалось поднять на более высокие места.

Источник: РИА "Новости"

Как следует из доклада АПЭК, который оказался в распоряжении «МК-Челябинск», губернатор Челябинской области Алексей Текслер по-прежнему находится в группе лидеров с очень сильным влиянием. Глава региона поднялся на одну позицию вверх, то есть с девятого места на восьмое.

По мнению экспертов, укреплению позиций в рейтинге Текслера способствовала активная работа в двух главных темах декабря — это меры поддержки бойцов СВО и демография. В документе отмечается, что в ближайшие пять лет внимание, которое руководство страны будет уделять демографической политике, послужит мотивацией для глав регионов в части проведения личных инспекций объектов социальной сферы.

«Среди уже реализованных примеров подобной активности глав регионов в декабре 2024 года — проведенный губернатором Челябинской области А. Текслером (с 9-го на 8-е место) в рамках поведения итогов “Года семьи” рабочий объезд социальных объектов Челябинска», — сообщается в документе «Рейтинг влияния глав субъектов РФ».

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